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Публикации за 08.02.17

В школах Челябинска отменены занятия

В школах Челябинска отменены занятия

Челябинск, Февраль 08 (Новый День, Виктор Елисеев) – Занятия в челябинских школах отменены из-за мороза.

Как сообщили агентству в Челябинской городской службе спасения, сегодня, 8 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 7 класс первой и второй смен. Температура воздуха в областном центре на 6:30 составляла 28 градусов Цельсия ниже нуля. Днем ожидается -24 градуса. Вечером -23.

«Новый День – Челябинск» , и

«Уважаемые родители! – обращаются к южноуральцам городские спасатели. – В холодную, морозную погоду одевайтесь сами и одевайте своих детей тепло! Проследите, чтобы ваш ребенок был одет в соответствии с прогнозом погоды. Старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи. Собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки), на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного не продуваемого материала). Зимняя обувь должна быть свободная, верхняя одежда – соответствовать сезону и погоде. Перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем. Для губ используйте гигиеническую помаду».

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