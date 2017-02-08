Южноуральские муниципалитеты отменили занятия в школах

Публикации за 08.02.17

Погода внесла коррективы в учебный процесс южноуральских школ: из-за морозов отменены занятия во многих муниципалитетах.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 7 класс первой и второй смен. По аналогичной схеме отменены занятия в Копейске и Южноуральске. В Коркинском и Троицком районах не учатся 1-5 классы первой смены.

Занятия в школах Верхнего Уфалея отменены полностью.

Напомним, решение об отмене занятий принимают метеорологи на основании нормативов, разработанных санитарными врачами. Обычно это происходит в 6 и 12 часов. Эта информация передается в службу спасения, а оттуда – на радиостанции. Те, кто не слушает по утрам радио, может самостоятельно определить, стоит ли отправлять ребенка в школу.

Ученики начальных классов остаются дома, если столбик термометра показывает минус 25 градусов, а ветер дует со скоростью от 1 до 4 метров секунду. Если же ветра нет, тогда температура должна быть на 2 градуса ниже.

Занятия в 1-7 классах отменяются при минус 25 и ниже, если скорость ветра превышает 5 метров в секунду. Если мороз минус 27, эти дети могут сидеть дома, не обращая внимания на наличие или отсутствие ветра.

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Если столбик термометра застыл на отметке минус 28-29, а скорость ветра превышает 5 метров в секунду, занятия отменяются и для старшеклассников. При температуре ниже минус 30 градусов могут «закрыть» даже вузы.

Отметим, по словам сотрудников регионального министерства образования, если родители решат, что на улице холодно и не отпустят своего ребенка в школу, то, при наличии соответствующей записки, школьная администрация не имеет права наказывать ученика.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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