Южноуралец получил 5 лет колонии за публикацию интимных фотографий школьницы

Публикации за 08.02.17

В Челябинске вынесли приговор мужчине, опубликовавшего фотографии школьницы из Липецка.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, установлено, что в 2016 году 20-летний житель областного центра, переписываясь в социальных сетях с 13-летней школьницей из Липецка, обманом заставил выслать ему фотографии интимного характера. Затем челябинец стал вымогать у девочки деньги, угрожая, что разместит фотоснимки в социальной сети. Школьница отправила ему 300 рублей, больше не смогла. После этого, южноуралец опубликовал снимки в Интернете.

Родители школьницы, увидев фотографии, обратились в правоохранительные органы.

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Суд признал челябинца виновным в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней, вымогательстве, а также в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Молодой человек приговорен к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В счет компенсации морального вреда он обязан заплатить девочке 100 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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