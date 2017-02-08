Насиловал, грабил, угрожал: «маньяку с ЧТЗ» предъявили обвинение в 22 преступлениях

Публикации за 08.02.17

Насильник, больше года державший в страхе Челябинск, обвиняется в 22 преступлениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жертвой челябинца стали 8 девушек и девочек, три из которых оказались несовершеннолетними.

Свое первое нападение насильник совершил в апреле 2014 года в центре Челябинска, на улице Сони Кривой. Пострадавшей стала взрослая девушка. После этого он перенес свою активность в Тракторозаводский район. Когда там произошло несколько нападений на девушек, в том числе несовершеннолетних, по городу поползли слухи о маньяке.

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Зимой 2015-2016 года преступник вдруг прекратил нападения, и несколько месяцев о нем не было ничего слышно. Однако в августе 2016 года он вновь совершил нападение. На сей раз его жертвой стала семилетняя школьница. После этого мужчина попытался улететь в Таджикистан, однако 3 сентября был задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Челябинцу предъявлено обвинение в 22 преступных эпизодах, при которых пострадали 8 девушек и девочек. Ему вменены изнасилования, насильственные действия сексуального характера, разбойные нападения и угрозы убийством потерпевшим. В настоящее время южноуралец знакомится с материалами дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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