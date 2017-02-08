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Публикации за 08.02.17

Южноуральцы пожаловались на неприятный запах от свинокомплекса известного мясопереработчика

Южноуральцы пожаловались на неприятный запах от свинокомплекса известного мясопереработчика

В Челябинской области крупного мясопереработчика поймали на бесконтрольном загрязнении атмосферы.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицкого района провело проверку по коллективному обращению жителей поселка Чкалово о неприятном запахе от свинокомплекса, расположенного в 5 километрах от села Нижняя Санарка.

В ходе проверки прокуратурой района совместно со специалистом филиала Центра гигиены и эпидемиологии региона были проведены лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха. Эксперты установили, что содержание сероводорода и аммиака в атмосферном воздухе соответствует установленным требованиям.

Вместе с тем выяснилось, что в мясоперерабатывающей корпорации «Ромкор» не разработан проект обоснования санитарно-защитной зоны, не разработаны и не утверждены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест. Кроме того, мясопереработчик не разработал программы производственного контроля, включающей в себя проведение лабораторных исследований и испытаний на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье.

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По результатам проверки прокурор района потребовал от директора ООО «Мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор» устранить выявленные нарушения. Кроме того, в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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