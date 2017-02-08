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Публикации за 08.02.17

Во время ремонта Челябинской публичной библиотеки «пропало» более восьми миллионов рублей

Во время ремонта Челябинской публичной библиотеки «пропало» более восьми миллионов рублей

В Челябинске выясняют, кто «увел» больше 8 миллионов рублей при ремонте публичной библиотеки.

Как сообщили РИА в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено по результатам аудиторской проверки.

В ходе инспекции, инициированной министерством культуры Челябинской области, аудиторы выяснили, что при ремонте Челябинской областной универсальной научной библиотеки, проходившем в 2008-2011 годах, выполнены были далеко не все работы, отраженные в актах приемки. Разница между реальными и «бумажными» объемами составила более 8 миллионов рублей.

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По окончании аудиторской проверки министерство обратилось с соответствующим заявлением в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Следственные действия проводят сотрудники следственного управления ГУ МВД по Челябинской области при сопровождении регионального УФСБ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.17

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