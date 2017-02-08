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Челябинск

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Публикации за 08.02.17

Из элитного микрорайона Челябинска изгнали кисок «Тефтелев и Барышев» (ФОТО)
Фото группы «ЖК Александровский» (VK)

Из элитного микрорайона Челябинска изгнали кисок «Тефтелев и Барышев» (ФОТО)

Жители элитного микрорайона Челябинска 2 недели требовали у мэрии убрать уродливый киоск, неожиданно появившийся на их газоне.

Как передает корреспондент РИА , сегодня ночью с газона у дома №14 по улице Бейвеля в ЖК «Александровский» был демонтирован киоск «Овощи и фрукты», вызвавший возмущение жителей микрорайона.

Торговый павильон неожиданно появился здесь 24 января. Реакция жителей «Александровского» не заставила себя долго ждать. Челябинцы негодовали по поводу объекта, явно диссонировавшего с окружающей местностью. «Скоро в колхозный рынок превратится Александровский микрорайон», – возмущались жители в одном из интернет-сообществ. К тому же киоск был установлен прямо на газон.

Через какое-то время на павильоне вывели черной краской «Тефтелев и Барышев, уберите свой киоск с газона!»

Новый День: Из элитного микрорайона Челябинска изгнали кисок ''Тефтелев и Барышев'' (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

Наконец, около 22:30 7 февраля во двор многоквартирного дома прибыл эвакуатор. Киоск погрузили на машину и увезли в неизвестном направлении. Челябинцы не знают, кто оказался неизвестным благодетелем. Есть лишь информация, что мэрия к демонтажу не причастна.

Фото группы «ЖК Александровский» (VK)
Фото группы «ЖК Александровский» (VK)

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.17

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