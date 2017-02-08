На Южном Урале объявили экстренное предупреждение: похолодает до -40

Публикации за 08.02.17

Южноуральцам советуют не выходить из дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, по данным регионального Гидрометцентра с 9 по 11 февраля в большинстве районов Южного Урала ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7ºС и более ниже климатической нормы. В горах и низинах ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -35,-40 градусов Цельсия.

Днем температура воздуха в целом по области составит -17,-22 градуса Цельсия. При этом будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

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Сотрудники МЧС советуют южноуральцам при сильном мороз без необходимости не выходить на улицу и не пользоваться личным автотранспортом. Если на улицу идти все-таки надо, нельзя забывать варежки, шапку и шарф. Одежда должна быть «многослойной» из натуральных тканей, обувь свободной и сухой.

Челябинск, Юлия Малецкая

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