Супруги насмерть отравились угарным газом в южноуральском поселке

Публикации за 08.02.17

В Челябинской области семейная пара погибла, надышавшись угарным газом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 7 февраля вечером в поселке Увельский.

«Дом отапливается печью, которую переделали под газ. Предварительно, смерть 60-летнего мужчины и 59-летней женщины наступила от отравления угарным газом. Точную же причину смерти мы установим после проведения всех необходимых экспертиз», – цитирует местное издание «Вся округа» руководителя следственного отдела СКР по Южноуральску Андрея Родинова.

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В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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