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Челябинск

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Публикации за 08.02.17

В Челябинске фура снесла забор театра ЧТЗ (ФОТО)

В Челябинске фура снесла забор театра ЧТЗ (ФОТО)

В Челябинске водитель КамАЗа снес ограждение театра.

Как передает корреспондент агентства , дорожный инцидент с участием грузовика произошел накануне в Тракторозаводском районе.

По данным очевидцев, водитель КамАЗа, перевозивший строительные материалы, не справился с управлением, машина вылетела за пределы проезжей части и на полном ходу врезалась в центральные ворота театра ЧТЗ. В результате происшествия оказался повален металлический забор и бетонные опоры. Пострадавших нет.

Новый День: В Челябинске фура снесла забор театра ЧТЗ (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

По одной из версий, водитель грузовика вылетел на тротуар в нескольких метрах от остановки общественного транспорта, пытаясь избежать столкновения с другими авто.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.02.17

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