В Челябинской области полиция задержала машину с 23 тушами косуль. Среди потенциальных браконьеров – брат чиновника минэколгии

Публикации за 08.02.17

В Сосновском районе задержали автомобиль с 23 тушами косуль. Сезон охоты закончился в декабре 2016 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о задержании подозрительного груза сразу несколько южноуральцев сообщили в региональный штаб Общероссийского народного фронта. Об этом рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Звонившие опасаются, что расследование инцидента может быть спущено на тормозах, так как сразу после задержания на место прибыл брат начальника управления охраны объектов животного мира министерства экологии Челябинской области Андрея Питовина Дмитрий. По словам общественника, он якобы привез с собой талончики на провоз мяса. Однако этих документов оказалось меньше, чем было обнаружено в машине тушь косуль: всего с десяток против 23, тогда как по закону на каждую тушу выдается отдельный талон.

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Пока речь идет о незаконной транспортировке мяса, сообщил Виталий Вороной. Однако если экспертиза установит, что животные были убиты после 31 декабря (охота на косуль была разрешена только до этой даты), можно будет говорить уже о браконьерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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