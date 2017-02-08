NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 08.02.17

В Челябинской области полиция задержала машину с 23 тушами косуль. Среди потенциальных браконьеров – брат чиновника минэколгии

В Челябинской области полиция задержала машину с 23 тушами косуль. Среди потенциальных браконьеров – брат чиновника минэколгии

В Сосновском районе задержали автомобиль с 23 тушами косуль. Сезон охоты закончился в декабре 2016 года.

Как передает корреспондент РИА , о задержании подозрительного груза сразу несколько южноуральцев сообщили в региональный штаб Общероссийского народного фронта. Об этом рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Звонившие опасаются, что расследование инцидента может быть спущено на тормозах, так как сразу после задержания на место прибыл брат начальника управления охраны объектов животного мира министерства экологии Челябинской области Андрея Питовина Дмитрий. По словам общественника, он якобы привез с собой талончики на провоз мяса. Однако этих документов оказалось меньше, чем было обнаружено в машине тушь косуль: всего с десяток против 23, тогда как по закону на каждую тушу выдается отдельный талон.

«Новый День – Челябинск» , и

Пока речь идет о незаконной транспортировке мяса, сообщил Виталий Вороной. Однако если экспертиза установит, что животные были убиты после 31 декабря (охота на косуль была разрешена только до этой даты), можно будет говорить уже о браконьерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.17

В Челябинске фура снесла забор театра ЧТЗ (ФОТО). / Супруги насмерть отравились угарным газом в южноуральском поселке. / На Южном Урале объявили экстренное предупреждение: похолодает до -40.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter