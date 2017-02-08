NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 08.02.17

Астрономы обнаружили планету-алмаз, предрекшую судьбу Солнца

Астрономы обнаружили планету-алмаз, предрекшую судьбу Солнца

Ученые нашли в созвездии Водолея невидимую планету-алмаз.

Как передает корреспондент РИА , новая звездная система состоит двух космических тел: огромной нейронной звезды и гигантского кристалла, равного по массе Солнцу.

Системе присвоили порядковый номер PSR J2222-0137. Астрофизики установили, что похожая на алмаз планета некогда была белым карликом. Длительное время она остывала, после чего начался процесс кристаллизации. В результате звезда превратилась в огромный кристалл.

«Новый День – Челябинск» , и

В телескоп эту планету увидеть невозможно, так как она не отражает свет, поэтому обнаружить ее смогли лишь с помощью метода спектрального анализа.

Кроме того, учитывая, что по массе планета-алмаз схожа с Солнцем, астрофизики предположили, что и нашу звезду ждет та же участь: сначала – превращение в белого карлика, а затем – в гигантский кристалл.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.17

В Челябинской области полиция задержала машину с 23 тушами косуль. Среди потенциальных браконьеров – брат чиновника минэколгии. / В Челябинске фура снесла забор театра ЧТЗ (ФОТО). / Супруги насмерть отравились угарным газом в южноуральском поселке.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter