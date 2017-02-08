Астрономы обнаружили планету-алмаз, предрекшую судьбу Солнца

Публикации за 08.02.17

Ученые нашли в созвездии Водолея невидимую планету-алмаз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новая звездная система состоит двух космических тел: огромной нейронной звезды и гигантского кристалла, равного по массе Солнцу.

Системе присвоили порядковый номер PSR J2222-0137. Астрофизики установили, что похожая на алмаз планета некогда была белым карликом. Длительное время она остывала, после чего начался процесс кристаллизации. В результате звезда превратилась в огромный кристалл.

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В телескоп эту планету увидеть невозможно, так как она не отражает свет, поэтому обнаружить ее смогли лишь с помощью метода спектрального анализа.

Кроме того, учитывая, что по массе планета-алмаз схожа с Солнцем, астрофизики предположили, что и нашу звезду ждет та же участь: сначала – превращение в белого карлика, а затем – в гигантский кристалл.

Челябинск, Виктор Елисеев

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