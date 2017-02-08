В преддверии половодья: на Южного Урала не работают системы оповещения о ЧС

Публикации за 08.02.17

В ряде территорий Челябинской области не работают системы оповещения населения о ЧС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале началась подготовка к весеннему половодью. Каким будет паводок в этом году, станет известно не ранее 15 марта. Однако и без прогноза Челябгидрометцентра уже понятно, что ситуация будет достаточно сложной. Например, в Ашинском районе уровень осадков почти в 2 раза превысил норму.

Кроме того, большинство южноуральских рек «вошли» в зиму с повышенной водностью – до 160% от нормы.

До начала половодья, старт которого ожидается в первой декаде апреля, планируется провести работы по подрыву, распиловке и чернению льда в Варненском, Брединском и Ашинском районах.

Главы всех муниципалитетов обязаны заранее позаботиться о качестве питьевой воды во время половодья, подготовив очистные сооружения к возможным форс-мажорным ситуациям.

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Особое внимание руководителям южноуральских территорий поручили уделить вопросам готовности систем оповещения.

Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов сообщил, что 31 января во время дистанционной проверки муниципальных систем ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей) выяснилось, что они полностью не работают в Уйском, Варненском, Ашинском районах, а также в Верхнем Уфалее и Усть-Катаве. Напомним, населенные пункты Ашинского и Варненского районов во время половодья топит чаще всего.

«В данных территориях не работает канал связи даже на рабочем месте дежурного ЕДДС, с которого осуществляется запуск всей системы оповещения. Не заключены договоры на оплату каналов связи, отключено электропитание громкоговорителей, нет договоров на техническое обслуживание системы», – сообщил Климов, потребовав от глав немедленно устранить нарушения, не дожидаясь, когда информация будет направлена в прокуратуру.

Руководителям пяти территорий поставили срок до 5 марта.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 08.02.17

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