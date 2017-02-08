В Чебаркуле около сотни домов остались без электричества

Публикации за 08.02.17

Жители чебаркульского поселка второй день сидят без света.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе городской администрации, накануне в 20 часов 50 минут на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение об отключении электричества в поселке Куйбышева.

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На место выехала аварийно-восстановительная бригада. По данным ЕДДС, в результате поломки трансформатора обесточено порядка 100 домов.

В настоящий момент работы по ликвидации аварии продолжаются. На объекте работают энергетики «АЭС Инвест» и «ЧебаркульГорСервис». Света пока нет.

Челябинск, Юлия Димова

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