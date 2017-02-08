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Публикации за 08.02.17

В двух районах Челябинской области закрыли движение по дорогам регионального значения

В двух районах Челябинской области закрыли движение по дорогам регионального значения

Из-за метели закрыли движение по дорогам регионального значения в двух районах Южного Урала.

Как сообщили РИА в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, нулевая видимость) временно запрещено движение транспортных средств в Брединском и Карталинском районах.

Ограничения введены на следующих участках: Карталы – Бреды трассы Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды, Аркаим – Бреды автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский, магистралях Бреды – синий Шихан и Павловский – Айдырлинский.

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«Просьба к водителям, по возможности отказаться от дальних поездок», – обратились в ведомстве к южноуральцам.

Напомним, по данным Челябинского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9-11 февраля в горах и низинах Челябинской области ожидается сильный мороз, с минимальной температурой воздуха -35-40 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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