Челябинец, пропавший неделю назад, замерз насмерть в своем гараже

Публикации за 08.02.17

В Челябинске пропавшего неделю назад мужчину нашли мертвым в собственном гараже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 39-летний житель южноуральской столицы исчез при странных обстоятельствах 2 февраля. Утром он на автомобиле отвез дочь в детский сад и отправился на работу, но до места службы так и не добрался.

Последний раз мужчина вышел на связь около 9 часов утра 2 февраля, сообщив родственникам, что попал в ДТП. После этого его телефон отключился, а челябинец исчез.

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7 февраля поисковые работы были завершены: мужчину обнаружили мертвым в собственном гараже. Автомобиль находился неподалеку, гараж был закрыт изнутри.

По предварительным данным, челябинец скончался от переохлаждения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Челябинск, Юлия Малецкая

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