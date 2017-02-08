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Челябинск

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Публикации за 08.02.17

Челябинец, пропавший неделю назад, замерз насмерть в своем гараже

Челябинец, пропавший неделю назад, замерз насмерть в своем гараже

В Челябинске пропавшего неделю назад мужчину нашли мертвым в собственном гараже.

Как передает корреспондент РИА , 39-летний житель южноуральской столицы исчез при странных обстоятельствах 2 февраля. Утром он на автомобиле отвез дочь в детский сад и отправился на работу, но до места службы так и не добрался.

Последний раз мужчина вышел на связь около 9 часов утра 2 февраля, сообщив родственникам, что попал в ДТП. После этого его телефон отключился, а челябинец исчез.

«Новый День – Челябинск» , и

7 февраля поисковые работы были завершены: мужчину обнаружили мертвым в собственном гараже. Автомобиль находился неподалеку, гараж был закрыт изнутри.

По предварительным данным, челябинец скончался от переохлаждения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 08.02.17

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