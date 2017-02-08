В Челябинске пенсионерка сломала руку в трамвае, еще одна – палец в автобусе

Публикации за 08.02.17

В Челябинске две пенсионерки попали в больницу с переломами конечностей после поездок в общественном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении ГИБДД, одна из аварий произошла около 8 часов утра 7 февраля на улице Труда, недалеко от перекрестка с улицей Красная.

В результате резкого торможения трамвая №6 в салоне упала 62-летняя пассажирка. Пенсионерку доставили в больницу с закрытым переломом лучевой кости и травмой таза.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отметим, вчера в соцсетях появилась информация о том, что на этом же участке в трамвай №6 едва не врезалась «Газель». Вагоновожатая резко затормозила, а в салоне упала кондуктор. Женщину увезли на «скорой».

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Еще одно происшествие с участием общественного транспорта случилось в 15 часов на проспекте Ленина, опять же недалеко от перекрестка с Красной.

Водитель автобуса ЛИАЗ, следовавшего по маршруту №4, резко затормозил, а в салоне упала 78-летняя пассажирка.

Пенсионерка с переломом пальца руки была доставлена в больницу.

По факту происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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