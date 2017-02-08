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Челябинск

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Публикации за 08.02.17

Старушка-веселушка поставила на уши полицию Кыштыма

Старушка-веселушка поставила на уши полицию Кыштыма

В Челябинской области пенсионерка призналась в убийстве.

Как передает корреспондент РИА , неожиданный телефонный звонок поднял на ноги отдел полиции Кыштыма: женщина сообщила, что убила человека.

На дальнейшие расспросы диспетчера звонившая отвечать не стала, отметив лишь, что убила нечаянно.

Полицейские немедленно выехали по названному адресу: в один из домов по улице Юлии Ичевой. Однако на месте происшествия стражи порядка не нашли ни трупа, ни следов преступления.

Расспросив пенсионерку, полицейские выяснили картину «преступления»: бабуля с утра подвыпила, после чего ей стало скучно, потому что никто не ходит к ней в гости. Чтобы развлечься, она и решила зазвать гостей столь оригинальным способом.

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В полиции Кыштыма отметили, что женщина уже имела неприятности с законом, сообщает «Кыштымский рабочий»: в начале 2000-х она была судима за незаконный оборот наркотиков. Теперь ей грозит штраф за заведомо ложный вызов полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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