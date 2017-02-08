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Публикации за 08.02.17

Южноуральцы, забившие насмерть знакомого инвалида, получили 34 года на двоих

Южноуральцы, забившие насмерть знакомого инвалида, получили 34 года на двоих

На одном из заводов Южного Урала двое рабочих забили насмертьинвалида.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского областного суда, южноуральцы признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц.

Преступление молодые люди, один из которых ранее был судим за кражу, совершили 6 августа 2015 года. В тот день они пьянствовали на территории Кичигинского ремонтно-механического завода, где оба работали.

Выйдя на улицу, один из них встретил у ворот знакомого, страдавшего психическим заболеванием, к которому испытывал личные неприязненные отношения. Решив убить неприятеля, он силой затащил того в здание, где стал бить руками и ногами. Чуть позже к нему присоединился собутыльник. Продолжая пинать и избивать лежавшего на полу знакомого, южноуральцы попеременно били его металлическим прутом, кидали в него вилкой и ножом. От нанесенных ударов потерпевший скончался.

В ходе судебного заседания один из обвиняемых частично признал вину, заявив, что не хотел убивать мужчину. Второй отрицал вин до последнего.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельства суд учел их удовлетворительные характеристики и наличие на иждивении у каждого малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

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В итоге зачинщик избиения инвалида был приговорен к 17 годам 6 месяцам лишения свободы, его сообщник к 16 годам 6 месяцам заключения, оба – в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев каждому.

Кроме того, суд взыскал с осужденных солидарно в пользу сына убитого материальный ущерб в размере порядка 24 тысяч рублей (расходы на погребение), а также с каждого по 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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