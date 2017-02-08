Южноуральцы, забившие насмерть знакомого инвалида, получили 34 года на двоих

Публикации за 08.02.17

На одном из заводов Южного Урала двое рабочих забили насмертьинвалида.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, южноуральцы признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц.

Преступление молодые люди, один из которых ранее был судим за кражу, совершили 6 августа 2015 года. В тот день они пьянствовали на территории Кичигинского ремонтно-механического завода, где оба работали.

Выйдя на улицу, один из них встретил у ворот знакомого, страдавшего психическим заболеванием, к которому испытывал личные неприязненные отношения. Решив убить неприятеля, он силой затащил того в здание, где стал бить руками и ногами. Чуть позже к нему присоединился собутыльник. Продолжая пинать и избивать лежавшего на полу знакомого, южноуральцы попеременно били его металлическим прутом, кидали в него вилкой и ножом. От нанесенных ударов потерпевший скончался.

В ходе судебного заседания один из обвиняемых частично признал вину, заявив, что не хотел убивать мужчину. Второй отрицал вин до последнего.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельства суд учел их удовлетворительные характеристики и наличие на иждивении у каждого малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

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В итоге зачинщик избиения инвалида был приговорен к 17 годам 6 месяцам лишения свободы, его сообщник к 16 годам 6 месяцам заключения, оба – в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев каждому.

Кроме того, суд взыскал с осужденных солидарно в пользу сына убитого материальный ущерб в размере порядка 24 тысяч рублей (расходы на погребение), а также с каждого по 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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