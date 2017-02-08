Многодетной матери из Миасса, избившей грудную дочь до полусмерти, не удалось смягчить приговор

Публикации за 08.02.17

Челябинский областной суд оставил в силе приговор многодетной матери, жестоко избившей дочь.

Как уже сообщало РИА «Новый День», в ноябре 2016 года Миасский городской суд приговорил мать пятерых детей к 12 годам колонии общего режима за жестокое избиение дочери-грудничка и кражу. В ходе следствия установили как минимум 2 эпизода избиения малышки. В марте 2016 года горожанку вывел из себя плач трехмесячного ребенка, и та ударила дочь тяжелым предметом по голове. В результате девочка получила перелом теменной кости и ушиб мозга. Но тогда горе-мамаше удалось убедить врачей, что ребенок случайно упал на пол.

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В июне пришедшая в ярость женщина набросилась на малышку с кулаками. Она сломала дочери шесть ребер, руки и ноги. К счастью, девочку удалось спасти.

Позднее женщина попалась на краже женской сумки в детской поликлинике.

В ходе следствия выяснилось, что в 2005 году горожанка уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство годовалого сына. На четверых детей она лишена прав.

Миасский городской суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима, однако обратилась в суд высшей инстанции с просьбой о смягчении приговора с учетом признания вины и плохого состояния здоровья.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Челябинской облсуд сегодня оставил в силе приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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