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Публикации за 08.02.17

Многодетной матери из Миасса, избившей грудную дочь до полусмерти, не удалось смягчить приговор

Многодетной матери из Миасса, избившей грудную дочь до полусмерти, не удалось смягчить приговор

Челябинский областной суд оставил в силе приговор многодетной матери, жестоко избившей дочь.

Как уже сообщало РИА , в ноябре 2016 года Миасский городской суд приговорил мать пятерых детей к 12 годам колонии общего режима за жестокое избиение дочери-грудничка и кражу. В ходе следствия установили как минимум 2 эпизода избиения малышки. В марте 2016 года горожанку вывел из себя плач трехмесячного ребенка, и та ударила дочь тяжелым предметом по голове. В результате девочка получила перелом теменной кости и ушиб мозга. Но тогда горе-мамаше удалось убедить врачей, что ребенок случайно упал на пол.

«Новый День – Челябинск» , и

В июне пришедшая в ярость женщина набросилась на малышку с кулаками. Она сломала дочери шесть ребер, руки и ноги. К счастью, девочку удалось спасти.

Позднее женщина попалась на краже женской сумки в детской поликлинике.

В ходе следствия выяснилось, что в 2005 году горожанка уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство годовалого сына. На четверых детей она лишена прав.

Миасский городской суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима, однако обратилась в суд высшей инстанции с просьбой о смягчении приговора с учетом признания вины и плохого состояния здоровья.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, Челябинской облсуд сегодня оставил в силе приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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