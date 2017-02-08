Жительница Чебаркуля купила муку с живыми жуками и червями (ФОТО)

Публикации за 08.02.17

В южноуральских магазинах вместо муки продают живых насекомых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной случай покупки «деликатесного» продукта питания произошел с жительницей Чебаркуля.

Женщина рассказала в соцсетях, что месяц назад купила муку одного из южноуральских производителей в магазине популярной в городе сети.

Только сейчас дама открыла пачку.

«И не поверите, обнаружила кучу жуков и червяков – живых!! В упаковке 2 кг – просеивала 2 часа», – сообщила жительница Чебаркуля.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По словам женщины, возвращать муку с живностью в магазин она не стала, поскольку чек не сохранился.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 08.02.17

Многодетной матери из Миасса, избившей грудную дочь до полусмерти, не удалось смягчить приговор. / Южноуральцы, забившие насмерть знакомого инвалида, получили 34 года на двоих. / Старушка-веселушка поставила на уши полицию Кыштыма. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»