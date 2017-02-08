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Челябинск

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Публикации за 08.02.17

Жительница Чебаркуля купила муку с живыми жуками и червями (ФОТО)

Жительница Чебаркуля купила муку с живыми жуками и червями (ФОТО)

В южноуральских магазинах вместо муки продают живых насекомых.

Как передает корреспондент РИА , очередной случай покупки «деликатесного» продукта питания произошел с жительницей Чебаркуля.

Женщина рассказала в соцсетях, что месяц назад купила муку одного из южноуральских производителей в магазине популярной в городе сети.

Только сейчас дама открыла пачку.

Новый День: Жительница Чебаркуля купила муку с живыми жуками и червями (ФОТО)

«И не поверите, обнаружила кучу жуков и червяков – живых!! В упаковке 2 кг – просеивала 2 часа», – сообщила жительница Чебаркуля.

«Новый День – Челябинск» е, и

По словам женщины, возвращать муку с живностью в магазин она не стала, поскольку чек не сохранился.

Новый День: Жительница Чебаркуля купила муку с живыми жуками и червями (ФОТО)

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 08.02.17

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