Жительница Чебаркуля купила муку с живыми жуками и червями (ФОТО)

В южноуральских магазинах вместо муки продают живых насекомых.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной случай покупки «деликатесного» продукта питания произошел с жительницей Чебаркуля.
Женщина рассказала в соцсетях, что месяц назад купила муку одного из южноуральских производителей в магазине популярной в городе сети.
Только сейчас дама открыла пачку.
«И не поверите, обнаружила кучу жуков и червяков – живых!! В упаковке 2 кг – просеивала 2 часа», – сообщила жительница Чебаркуля.
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По словам женщины, возвращать муку с живностью в магазин она не стала, поскольку чек не сохранился.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 08.02.17
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