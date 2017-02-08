Челябинцы покорили ТОП-5 популярных маршрутов для попутчиков

Публикации за 08.02.17

В новогодние каникулы челябинцы оседлали самые популярные маршруты для автопопутчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу 2 маршрута из Челябинска вошли в ТОП-5 популярных маршрутов в России в новогодние каникулы, составленный сервисом поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar.

Так, маршрут из Челябинска в Магнитогорск занял вторую строчку рейтинга, Челябинск-Екатеринбург замыкает первую пятерку.

Чаще всего в России с 1 по 8 января попутчиков искали автомобилисты, следовавшие из Казани в Набережные Челны. На третьем и четвертом местах – маршруты Москва-Ярославль и Москва-Санкт-Петербург.

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По маршруту Челябинск-Магнитогорск в новогодние каникулы в одну сторону было доступно до 60 предложений ежедневно. «С учетом того, что среднестатистический легковой автомобиль располагает 5 посадочными местами (включая водительское), то потенциально в этом направлении (в одну сторону) ежедневно совершали поездки до 300 человек (достаточно для заполнения более 5 плацкартных вагонов)», – отмечают в сервисе.

Что касается поездок в Екатеринбург, скинуться на них ежедневно предлагали 35 автовладельцев. Следовательно, потенциальный объем пассажиропотока ежедневно составлял 175 человек (достаточно для заполнения более 3 плацкартных вагонов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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