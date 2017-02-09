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Публикации за 09.02.17

В Симе от снежной лавины спасли электрическую подстанцию

В Симе от снежной лавины спасли электрическую подстанцию

Южноуральские спасатели предотвратили сход очередной лавины в Ашинсом районе.

Как сообщили РИА в Поисково-спасательной службе Челябинской области, огромный снежный «козырек» образовался на горе Доменная в Симе.

Лавина могла сойти в любой момент и снести забор завода, располагающегося ниже, а также повредить электрическую подстанцию. К тому же под горой находится пешеходная дорога, была опасность обрушения снега на людей.

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Спасатели Усть-Катавского отряда в течение 5 часов расчистили 250 метров образовавшегося снежного пласта, применяя при этом специальные длинные лопаты. Работа на горе велась со страховкой и в защитных касках.

Челябинск, Юлия Малецкая

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