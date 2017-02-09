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Публикации за 09.02.17

На Южном Урале в междугородный автобус врезалась иномарка, есть пострадавшие
Фтография «u74.ru»

На Южном Урале в междугородный автобус врезалась иномарка, есть пострадавшие

В Миассе столкнулись пассажирский автобус и иномарка.

Как передает корреспондент РИА , авария произошла сегодня утром на Тургоякском шоссе.

Междугородный пассажирский автобус и легковой автомобиль «Мазда» столкнулись недалеко от остановки «Восточная проходная». К месту ДТП прибыли машина скорой медицинской помощи и наряд ДПС, сообщает U74.ru. Известно, что пострадал как минимум один человек. Серьезно разбита иномарка.

«Новый День – Челябинск» , и

Горожане рассказывают, что это далеко не первая авария на этом участке дороги и винят в произошедшем мэрию и дорожников: на дороге образовалась снежная колея, существенно ухудшившая безопасность движения. По всей видимости, и в этот раз легковой автомобиль просто выбросило из колеи навстречу автобусу, рассуждают южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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