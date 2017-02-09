На птичьем рынке в Челябинске сгорели два павильона с одеждой

Публикации за 09.02.17

В Челябинск на птичьем рынке произошел пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании на рынке, расположенном на улице Марченко, поступило сегодня в 9:29.

Прибывшие огнеборцы обнаружили, что горят два открытых павильона в комплексе, пристроенном к основному зданию. В результате огнем была уничтожена одежда, которой торговали в киосках, и сами павильоны – 20 квадратных метров киосков.

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Во время пожара никто не пострадал, торговцы и посетители еще не пришли.

Возгорание было локализовано в 9:22. В тушении участвовали 5 единиц техники и 17 человек.

Причины пожара и сумма материального ущерба устанавливаются.

Челябинск, Юлия Малецкая

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