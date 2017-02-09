Продолжаем болеть: в школах Нязепетровского района карантин продлили до 13 февраля

Публикации за 09.02.17

Власти Нязепетровского района продлили вынужденные каникулы до 13 февраля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе районной администрации, соответствующее распоряжение глава муниципалитета Валерий Селиванов подписал вчера, 8 февраля.

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Напомним, ограничительные мероприятия были введены в образовательных учреждениях Нязепетровского района с 1 февраля. На начало недели он оставался единственным муниципалитетом, где полностью отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования из-за продолжающейся эпидемии ОРВИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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