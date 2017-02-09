В сельском храме на Южном Урале поселился барабашка

Публикации за 09.02.17

В Челябинской области прихожане сельского храма боятся посещать церковь из-за странных звуков и вибрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычные явления начали происходить в старинной церкви Николая Чудотворца в селе Нижняя Санарка два месяца назад.

По словам прихожан, во время воскресных богослужений раздаются громкие звуки, похожие на стук. Сначала никто не обращал на них внимания, однако не прекращающийся регулярный стук стал пугать православных. Кроме того, от шума иногда вибрирует пол.

Более того, однажды на глазах прихожан перед службой вспыхнула тряпка. А два местных школьника даже установили «контакт» с духом: на их вопросы «барабашка» в случае положительного ответа стучал один раз, отрицательного – два.

Представители Русской православной церкви считают, что причин для беспокойства у прихожан нет, объясняя странные звуки «чисто физическими явлениями».

«В этом храме проведен газ, установлено газовое оборудование, и, возможно, звуки исходят от котла, и люди стали обращать на это внимание. Может быть все, что угодно. Подвалы храма заложены и не обследованы. Возможно, там проходят какие-то коммуникации, о которых многие не знают. Звук может доноситься и с дороги, недалеко от которой находится храм. Так что, не вижу поводов для страха», – цитирует епископа Троицкого и Южноуральского Григория «U24».

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Отметим, каменная церковь Николая Чудотворца в Нижней Санарке была построена в 1906 году.

В январе 1933 году по решению Троицкого райисполкома с храма был снят колокол. В советское время здание использовалось под склады, кинозал и сельский клуб. В 2004 году здание церкви, в котором на тот момент находился сельский Дом культуры, было передано религиозной общине. В 2005-м началось восстановление храма, возобновились богослужения.

Челябинск, Лилия Грамберг

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