Социологи: Общественным транспортом в Челябинске пользуется только каждый четвертый

Публикации за 09.02.17

Чуть больше четверти челябинцев заявили, что ездят на муниципальном общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС провели инициативный опрос жителей Челябинска, в ходе которого выяснили, какой процент населения пользуется услугами городского общественного транспорта, и какой вид транспорта стал лидером рейтинга востребованности.

Первое ожидаемо заняли маршрутки. Как оказалось, их услугами пользуются 46,7% опрошенных, то есть практически каждый второй челябинец. О своем выборе в пользу данного вида транспорта чаще говорят молодые респонденты и челябинцы средних лет, по социальному положению – рабочие и служащие.

11,5% участников опроса заявили, что предпочитают поездки в автобусе. Муниципальным электротранспортом пользуется чуть более 16% горожан: 8,9% выбирают трамвай, а 7,2% – троллейбус. Социально-демографические характеристики этих трех групп очень похожи – как правило, эти виды городского общественного транспорта предпочитают женщины, респонденты старше 50 лет, имеющие среднее общее, специальное или неполное высшее образование, по социальному положению пенсионеры, с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

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Каждый четвертый опрошенный челябинец заявил, что вообще не пользуется общественным транспортом (25,8%). В основном это мужчины, жители города среднего возраста, имеющие высшее образование и средним уровнем достатка.

Отметим, при проведении исследования было опрошено 700 респондентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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