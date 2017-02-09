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Публикации за 09.02.17

Южноуралец самовольно построил в Карагайском бору баню, пилораму и ангар

Южноуралец самовольно построил в Карагайском бору баню, пилораму и ангар

В Челябинской области прокуратура потребовала снести капитальные строения, возведенные на территории памятника природы.

Как сообщили РИА в надзорном ведомстве региона, Магнитогорская природоохранная прокуратура в ходе проверки обнаружила на особо охраняемой природной территории «Джабык-Карагайский бор» в Карталинском районе металлический ангар, пилораму, сторожевой домик и баню. Общая площадь капитальных строений составила 312 квадратных метров. «Хозяйство» огорожено забором протяженностью 68 метров.

«Новый День – Челябинск» , и

В соответствии с Положением о памятнике природы в границах Джабык-Карагайского бора запрещается предоставление земельных и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуального жилищного, дачного строительства, садоводства и огородничества.

В отношении хозяина пилорамы возбудили административное дело по факту самовольного занятия земельного участка. Физическое лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор обратился в Карталинский городской суд с требованием признать постройки самовольными и обязать собственника снести их.

Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Малецкая

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