Магнитогорский полицейский проиграл в казино деньги, изъятые в качестве улики

Публикации за 09.02.17

Полицейский из Магнитогорска проиграл деньги, изъятые в качестве улики у потребкооператива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Магнитогорска присвоил деньги, изъятые в ходе осмотра места происшествия в КПК «Реал». Улики хранились у него в рабочем сейфе. Любитель спортивных ставок периодически наведывался в эту «копилку», изымая часть средств. Когда полицейский понял, что просадил в тотализаторе около 300 тысяч рублей, он решил податься в бега.

Прихватив с собой оставшуюся сумму, магнитогорец отправился в Москву, а оттуда в Краснодарский край, где «избавился» от остатков денег в легальных казино.

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Какое-то время он работал официантом в Сочи, а осенью 2016 года вернулся в Магнитогорск, где пытался спрятаться у родных, сообщает «Верстов.Инфо». Однако вскоре уже бывшего оперативника задержали.

Ленинский районный суд Магнитогорска признал мужчину виновным в присвоении и растрате, приговорив его к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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