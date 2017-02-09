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Челябинск

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Публикации за 09.02.17

В Челябинске из-за холодов отменили междугородние автобусные рейсы

В Челябинске из-за холодов отменили междугородние автобусные рейсы

В Челябинске из-за аномальных морозов частично заблокировано междугороднее автобусное сообщение.

Как сообщили агентству в справочной службе Северного автовокзала, 9 февраля отменены вечерние рейсы преимущественно южных направлений – прекращено движение автобусов до Казахстана, а также Уйского, Октябрьского, Карталинского и Троицкого районов. Кроме того, сокращено число маршрутов в северном и западном направлениях. Так, снижено количество машин, следующих до Верхнего Уфалея и Башкирии: с заездом в Ашу и Чебаркуль.

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В диспетчерской челябинского автовокзала уточнили, что в течение дня график движения междугородних автобусов еще может быть изменен в связи с погодными условиями и обстановкой на трассах. О выходе автобусов в рейс и наличии в них свободных мест челябинцев просят узнавать по телефону справочной службы: 778-62-42.

Напомним, накануне в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение в связи с аномальными холодами со среднесуточной температурой на 7 градусов и более ниже климатической нормы. С 9 по 11 февраля в горах и низинах ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -35,-40 градусов Цельсия. Южноуральцев просят без надобности не выходить на улицу и не пользоваться личным автотранспортом.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.02.17

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