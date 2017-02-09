В Челябинске из-за холодов отменили междугородние автобусные рейсы

Публикации за 09.02.17

В Челябинске из-за аномальных морозов частично заблокировано междугороднее автобусное сообщение.

Как сообщили агентству «Новый День» в справочной службе Северного автовокзала, 9 февраля отменены вечерние рейсы преимущественно южных направлений – прекращено движение автобусов до Казахстана, а также Уйского, Октябрьского, Карталинского и Троицкого районов. Кроме того, сокращено число маршрутов в северном и западном направлениях. Так, снижено количество машин, следующих до Верхнего Уфалея и Башкирии: с заездом в Ашу и Чебаркуль.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В диспетчерской челябинского автовокзала уточнили, что в течение дня график движения междугородних автобусов еще может быть изменен в связи с погодными условиями и обстановкой на трассах. О выходе автобусов в рейс и наличии в них свободных мест челябинцев просят узнавать по телефону справочной службы: 778-62-42.

Напомним, накануне в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение в связи с аномальными холодами со среднесуточной температурой на 7 градусов и более ниже климатической нормы. С 9 по 11 февраля в горах и низинах ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -35,-40 градусов Цельсия. Южноуральцев просят без надобности не выходить на улицу и не пользоваться личным автотранспортом.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.02.17

Магнитогорский полицейский проиграл в казино деньги, изъятые в качестве улики. / Южноуралец самовольно построил в Карагайском бору баню, пилораму и ангар. / Жители России стали меньше есть: экономят на полезных продуктах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»