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Челябинск

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Публикации за 09.02.17

В Карабаше начинается суд над бывшим мэром

В Карабаше начинается суд над бывшим мэром

В Карабаше стартует судебный процесс по делу бывшего мэра Вячеслава Ягодинца.

Как уже сообщал , экс-глава обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2013 года администрация Карабаша заключила муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории города на качество воды Аргазинского водохранилища. Ягодинец принял решение об оплате проекта, не получившего обязательное заключение государственной экспертизы. Исполнитель контракта необоснованно получил более 8 миллионов рублей.

Кроме того, следователи установили, что стоимость выполненных работ была

завышена более чем на 1 миллион рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

В декабре 2016 года расследование дела было завершено, 10 января текущего года материалы поступили в Карабашский городской суд.

На предварительном слушании дела, состоявшемся 31 января, защитники обвиняемого попытались вернуть дело в прокуратуру, однако суд отказал в этом.

Первое судебное заседания по делу Ягодинца состоится 10 февраля.

Челябинск, Юлия Малецкая

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