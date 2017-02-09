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Челябинск

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Публикации за 09.02.17

Полицейские задержали наркобанду, орудовавшую по всей Челябинской области

Полицейские задержали наркобанду, орудовавшую по всей Челябинской области

Южноуральские полицейские задержали пятерых цыган, подозреваемых в наркоторговле.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, этническая организованная преступная группа, состоявшая из цыган, занималась торговлей наркотическими веществами синтетического происхождения на территории региона. При производстве обысков в Челябинске, Копейске, Кыштыме, Каслях и Каслинском районе было изъято более 330 граммов «синтетики».

«Новый День – Челябинск» , и

По данным фактам возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота наркотиков. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до пожизненного лишения свободы.

В отношении пяти фигурантов дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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