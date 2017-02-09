В Челябинске пьяный мужчина похитил школьника

Житель Челябинска несколько часов держал в своей квартире незнакомого школьника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры области, Металлургический районный суд признал челябинца виновным в похищении несовершеннолетнего с угрозой применения насилия, опасного для жизни.
Инцидент произошел в марте прошлого года у дома №24 на улице Павелецкая. Пьяный челябинец стоял у подъезда, когда мимо проходил незнакомый ему восьмилетний мальчик. Мужчина внезапно схватил школьника, зажал ему рот рукой и потащил к себе в квартиру.
В квартире он стал запугивать второклассника, заявляя, что если тот сбежит и расскажет о случившемся родителям, то их убьют его друзья. Так продолжалось несколько часов.
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Воспользовавшись тем, что похититель отлучился в ванную, школьник сбежал и обо всем рассказал родителям, а те обратились в полицию.
Магнитогорский районный суд приговорил похитителя к 6 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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