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Челябинск

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Публикации за 09.02.17

В Челябинске пьяный мужчина похитил школьника

В Челябинске пьяный мужчина похитил школьника

Житель Челябинска несколько часов держал в своей квартире незнакомого школьника.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры области, Металлургический районный суд признал челябинца виновным в похищении несовершеннолетнего с угрозой применения насилия, опасного для жизни.

Инцидент произошел в марте прошлого года у дома №24 на улице Павелецкая. Пьяный челябинец стоял у подъезда, когда мимо проходил незнакомый ему восьмилетний мальчик. Мужчина внезапно схватил школьника, зажал ему рот рукой и потащил к себе в квартиру.

В квартире он стал запугивать второклассника, заявляя, что если тот сбежит и расскажет о случившемся родителям, то их убьют его друзья. Так продолжалось несколько часов.

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Воспользовавшись тем, что похититель отлучился в ванную, школьник сбежал и обо всем рассказал родителям, а те обратились в полицию.

Магнитогорский районный суд приговорил похитителя к 6 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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