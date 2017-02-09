«Немецкий квартал» в Челябинске признан объектом культурного наследия

Публикации за 09.02.17

«Немецкие» дома в Металлургическом районе Челябинска получили статус выявленных объектов культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце января состоялось заседание научно-методического совета по культурному наследию, на котором рассматривались заявления о включении новых объектов в перечень выявленных памятников истории и культуры.

По данным активиста инициативной группы «Архистраж» Юрия Латышева, из 10 предложенных объектов, одобрили лишь 4, одним из них стал ансамбль жилых домов на улице Социалистической. За него члены научно-методического совета проголосовали единогласно.

Выявленный объект культурного наследия представляет собой комплекс из 7 домов по четной стороне Социалистической между улицами Дегтярева и Жукова (№№ 26-38).

Дома были возведены в 1944-1946 годах. Проект квартала разработали инженеры «трудармии» – советские граждане немецкой, финской, итальянской и других национальностей, мобилизованные на строительные работы с началом Великой Отечественной войны. Имена авторов оригинального проекта до сих пор не установлены.

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Инициаторы включения квартала в перечень выявленных объектов культурного наследия подчеркивают, что «немецкая» застройка Металлургического района Челябинска уникальная не только для Урала, но и для России в целом.

«Ансамбль «немецких» домов – это не только историческая память челябинцев. Он представляет колоссальный интерес с архитектурной точки зрения и не имеет аналогов на территории РФ», – подчеркивают краеведы.

Остроконечная крыша центрального фронтона, v-обратные эркеры, мощные уступчатые консоли и другие архитектурные элементы, столь не типичные для советской застройки, создают неповторимый стиль трехэтажных двухподъездных неоштукатуренных домов из темного кирпича.

«Немецкий квартал» практически идеально соответствует определению такого вида объектов культурного наследия, как ансамбли, считают краеведы.

Следующим этапом должно стать проведение историко-культурной экспертизы, которая определит статус этого ансамбля – местного или регионального значения, предмет охраны (фасады или не только), а также размер охраняемой территории. Данная работа должна быть проведена в течение года.

Отметим, возможно, что в будущем обитателям «немецких» домов придется избавиться от застекленных балконов и телевизионных тарелок, уродующих фасад.

Челябинск, Юлия Малецкая

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