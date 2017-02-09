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Челябинск

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Публикации за 09.02.17

«Немецкий квартал» в Челябинске признан объектом культурного наследия
Фото группы «АрхиСтраж»

«Немецкий квартал» в Челябинске признан объектом культурного наследия

«Немецкие» дома в Металлургическом районе Челябинска получили статус выявленных объектов культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА , в конце января состоялось заседание научно-методического совета по культурному наследию, на котором рассматривались заявления о включении новых объектов в перечень выявленных памятников истории и культуры.

По данным активиста инициативной группы «Архистраж» Юрия Латышева, из 10 предложенных объектов, одобрили лишь 4, одним из них стал ансамбль жилых домов на улице Социалистической. За него члены научно-методического совета проголосовали единогласно.

Выявленный объект культурного наследия представляет собой комплекс из 7 домов по четной стороне Социалистической между улицами Дегтярева и Жукова (№№ 26-38).

Дома были возведены в 1944-1946 годах. Проект квартала разработали инженеры «трудармии» – советские граждане немецкой, финской, итальянской и других национальностей, мобилизованные на строительные работы с началом Великой Отечественной войны. Имена авторов оригинального проекта до сих пор не установлены.

Новый День: ''Немецкий квартал'' в Челябинске признан объектом культурного наследия

«Новый День – Челябинск» , и

Инициаторы включения квартала в перечень выявленных объектов культурного наследия подчеркивают, что «немецкая» застройка Металлургического района Челябинска уникальная не только для Урала, но и для России в целом.

«Ансамбль «немецких» домов – это не только историческая память челябинцев. Он представляет колоссальный интерес с архитектурной точки зрения и не имеет аналогов на территории РФ», – подчеркивают краеведы.

Остроконечная крыша центрального фронтона, v-обратные эркеры, мощные уступчатые консоли и другие архитектурные элементы, столь не типичные для советской застройки, создают неповторимый стиль трехэтажных двухподъездных неоштукатуренных домов из темного кирпича.

Новый День: ''Немецкий квартал'' в Челябинске признан объектом культурного наследия

«Немецкий квартал» практически идеально соответствует определению такого вида объектов культурного наследия, как ансамбли, считают краеведы.

Следующим этапом должно стать проведение историко-культурной экспертизы, которая определит статус этого ансамбля – местного или регионального значения, предмет охраны (фасады или не только), а также размер охраняемой территории. Данная работа должна быть проведена в течение года.

Отметим, возможно, что в будущем обитателям «немецких» домов придется избавиться от застекленных балконов и телевизионных тарелок, уродующих фасад.

Новый День: ''Немецкий квартал'' в Челябинске признан объектом культурного наследия

Челябинск, Юлия Малецкая

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