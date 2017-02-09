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Публикации за 09.02.17

Разговор не задался: врач набросился на магнитогорца с ножом на пороге клиники

Разговор не задался: врач набросился на магнитогорца с ножом на пороге клиники

В Магнитогорске врач частной клиники набросился с ножом на поклонника коллеги.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел 6 февраля в одном из частных медицинских центров Магнитогорска.

Причиной конфликта послужили сложные отношения молодой женщины, работавшей в больнице врачом-ревматологом, и врачом-травматологом. По словам девушки, он не раз оскорблял ее. После очередного столкновения она пожаловалась на коллегу своему молодому человеку, и тот решил выяснить отношения с грубияном.

«В ходе беседы между ними произошел конфликт, и врач хотел ударить моего молодого человека, – цитирует женщину Magcity. – Но он его опередил и ударил врача два раза в нос, у врача потекла кровь, и он присел. Мой друг, решив, что разговор окончен, повернулся спиной и отправился на выход. В это время врач выхватил нож из-за пазухи и нанес два ножевых удара в спину». В итоге магнитогорца доставили в городскую больницу №1 с проникающим ранением грудной клетки и повреждением легкого.

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В настоящее время по факту инцидента ведется доследственная проверка. Руководство клиники ЧП не комментирует, отмечая лишь неоднозначность конфликта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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