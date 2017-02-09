Не по-соседски: в Амурской области нашли поддельную молочную продукцию с Южного Урала

Публикации за 09.02.17

Поддельные масло и сухое молоко из Озерска обнаружили в Амурской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, в ходе контрольно-надзорных мероприятий по выявлению молочной фальсифицированной продукции, прошедших в январе, были обнаружены подделки, произведенные на Южном Урале.

Так, представители надзорного ведомства были вынуждены изъять из продажи почти тонну сладко-сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жирности 72,5%. «Продукт является фальсифицированным и не может называться маслом сливочным в виду использования в нем немолочного жира», – прокомментировали свои действия в региональном управлении Роспотребнадзора.

Изготовителем подделки числится челябинское ООО «СбытПродСервис», а производилось оно в Озерске. В итоге 5 тысяч 320 пачек «масла» общим весом 958 килограмм было снято с реализации.

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Кроме того, на фальсификации поймали ООО «Уральский маслозавод» из Озерска. Он поставил в Амурскую область сухое молоко, в котором животные жиры также были заменены неизвестными жирами немолочного происхождения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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