В Челябинске автоледи отправилась в больницу, не пропустив мчавшуюся на вызов пожарную машину

В Челябинске иномарка столкнулась с пожарной машиной, ехавшей на вызов.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла сегодня, 9 февраля, около 15:30.
По предварительной информации, пожарная машина следовала со включенными спецсигналами на пожар в поселке Красное Поле. Автоледи, управлявшая автомобилем Subaru, не предоставила пожарным преимущества при движении.
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В результате столкновения серьезно пострадала иномарка. Женщину, находившуюся за рулем Subaru, увезла с места ДТП машина скорой помощи.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.02.17
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