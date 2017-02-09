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Челябинск

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Публикации за 09.02.17

В Челябинске автоледи отправилась в больницу, не пропустив мчавшуюся на вызов пожарную машину

В Челябинске автоледи отправилась в больницу, не пропустив мчавшуюся на вызов пожарную машину

В Челябинске иномарка столкнулась с пожарной машиной, ехавшей на вызов.

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла сегодня, 9 февраля, около 15:30.

По предварительной информации, пожарная машина следовала со включенными спецсигналами на пожар в поселке Красное Поле. Автоледи, управлявшая автомобилем Subaru, не предоставила пожарным преимущества при движении.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате столкновения серьезно пострадала иномарка. Женщину, находившуюся за рулем Subaru, увезла с места ДТП машина скорой помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.02.17

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