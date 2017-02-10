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Челябинск

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Публикации за 10.02.17

В Челябинске задержан начальник районного отдела полиции

В Челябинске задержан начальник районного отдела полиции

В Челябинске задержан руководитель районного отдела МВД.

Как сообщили РИА в прокуратуре Тракторозаводского района, и.о. начальника Тракторозаводского отдела УМВД по Челябинску Евгений Мендель подозревается в получении взятки за крышевание подпольного казино.

По версии следствия, с января по октябрь 2016 года полицейский, работавший тогда начальником районного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, через двух посредников получил несколько взяток на общую сумму в 800 тысяч рублей от организатора подпольного казино. За вознаграждение он сообщал о готовящихся проверках полиции и прокуратуры.

«Новый День – Челябинск» , и

Уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) было возбуждено 9 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.17

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