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Челябинск

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Публикации за 10.02.17

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении учителя, издевавшегося над школьницей

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении учителя, издевавшегося над школьницей

В Челябинске возбуждено уголовное дело по фактам систематического издевательства над ребенком в школе.

Как уже сообщал , 27 декабря 2016 года с крыши недостроенного здания в Тракторозаводском районе упала 13-летняя девочка. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму позвоночника.

В ходе следствия выяснилось, что учитель математики систематически унижал девочку и жестко с ним обращался, сообщили в прокуратуре Челябинской области. Уголовного дело возбуждено по статье 110 УК РФ.

Прокуратура Тракторозаводского района начала проверку в школе №155, где учился ребенок, а также компанию-застройщика, не обеспечившую безопасность строительной площадки.

Челябинск, Павел Зварзин

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