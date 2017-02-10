В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении учителя, издевавшегося над школьницей

Публикации за 10.02.17

В Челябинске возбуждено уголовное дело по фактам систематического издевательства над ребенком в школе.

Как уже сообщал «Новый День», 27 декабря 2016 года с крыши недостроенного здания в Тракторозаводском районе упала 13-летняя девочка. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму позвоночника.

В ходе следствия выяснилось, что учитель математики систематически унижал девочку и жестко с ним обращался, сообщили в прокуратуре Челябинской области. Уголовного дело возбуждено по статье 110 УК РФ.

Прокуратура Тракторозаводского района начала проверку в школе №155, где учился ребенок, а также компанию-застройщика, не обеспечившую безопасность строительной площадки.

Челябинск, Павел Зварзин

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