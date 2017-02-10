Коммунальное ЧП в Челябинске: дороги залило кипятком, более десятка домов остались без воды

Публикации за 10.02.17

Жители северо-запада Челябинска остались без воды из-за коммунальной аварии.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, прорыв водовода диаметром 300 мм произошел сегодня утром на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молдавской. По информации очевидцев, участок дороги в районе троллейбусного депо оказался затоплен горячей водой.

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Для ликвидации аварии на место выехали сотрудники аварийно-восстановительной бригады СП «Горводопровод», задействована вся необходимая техника.

В результате ЧП временно отключено водоснабжение в домах №93, 93а, 95 по Комсомольскому проспекту, а также в домах №19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 27 по улице Молдавской.

Жителям северо-запада организован подвоз питьевой воды автоцистерной по адресу: Комсомольский проспект 93-93а, Молдавская 23-23а.

На данный момент специалисты продолжают устранять течь на водоводе, сроки окончания работ пока неизвестны.

Фото группы «Интересный Челябинск» (VK)

Челябинск, Юлия Димова

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