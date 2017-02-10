На Южном Урале задержан видеоблогер, лишивший глаза подававшую надежды теннисистку

Публикации за 10.02.17

В Челябинске задержан житель Казахстана, выстреливший в глаз 13-летней девочке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 18-летнего молодого человека задержали сотрудники регионального полицейского главка совместно с коллегами из Казахстана.

Летом прошлого года юноша выстрелил из пневматического ружья в лицо 13-летней девочке. Знакомы они не были. Пуля застряла в мягких тканях глаза, и девушка ослепла на один глаз. Известно, что она занималась большим теннисом и подавала надежды, однако этот случай поставил крест на ее спортивной карьере.

Молодой человек, известный в республике видеоблогер, любивший рассуждать на камеру о доброте, скрылся. Позднее выяснилось, что он переехал в Челябинск. Здесь он был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы.

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В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об его экстрадиции на территорию Республики Казахстан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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