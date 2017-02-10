«Видимо, не до всех дошло»: управляющие компании Челябинской области выставили жителям завышенные счета за ОДН «по ошибке» (ВИДЕО)

Публикации за 10.02.17

Управляющие компании Южного Урала завысили плату за ОДН в разы «по ошибке». Речь об электричестве и холодной воде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не все управляющие компании региона прислушались к рекомендациям областного правительства и Госжилинспекции по расчету платы за общедомовые нужды (ОДН). Об этом заявил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Напомним, с 1 января 2017 года ОДН, раньше относившиеся к коммунальным услугам, включены в состав жилищной услуги. И плата за них рассчитывается теперь не ресурсоснабжающими организациями, а управляющей компанией. Однако первый «блин» получился у УК комом: получив квитанции за январь, жители завалили жалобами Госжилинспекцию и другие инстанции.

Причиной возмущения собственников жилья стала плата за ОДН, выросшая зачастую в разы по сравнению с декабрьскими платежками. «Никакого физического увеличения по ОДН не должно было произойти с 1 января, но по ряду управляющих компаний произошло, – признал Сергей Шаль. – Дело в том, что когда мы рассчитывали норматив на ОДН в прошлом году, то считали только площадь лестничных клеток. А управляющие компании рассчитали плату, включив в нее также площадь чердаков и подвалов, что точно не соответствует закону. В следующий раз мы, скорее всего, учтем площадь чердаков и подвалов, но сам норматив на квадратный метр будет меньшим».

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При этом и правительство области, и Госжилинспекция региона заранее направили во все УК письма с разъяснениями расчета ОДН, подчеркнул вице-губернатор. «Видимо, не до всех дошло», – констатировал чиновник, предложив считать это непреднамеренной ошибкой коммунальщиков.

Которую совершили, отметим, подавляющее большинство УК Челябинской области. «Мы только начали проверять правильность начисления управляющими компаниями платы за ОДН, – рассказала заместитель начальника Госжилинспекции региона Элла Никитина. – На сегодня проверки прошли в 10 УК. Правильно начислила только одна».

Пока областные власти предлагают УК в добровольном порядке зачесть полученную от жителей завышенную плату в счет последующих платежей. Если коммунальщики не прислушаются, то получат от Госжилинспекции предписание о перерасчете. На более жесткие меры чиновники идти пока не готовы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=sHJ_bbfj2Is&rel=0">Video</a> Госжилинспекция предпочла бы не вмешиваться в спор жителей и УК, завышающих плату за ОДН

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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