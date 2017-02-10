Южноуральцы, заживо расчленившие знакомого, получили 38,5 лет «строгача»

Публикации за 10.02.17

Два южноуральца осуждены за расправу над знакомым.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, кровавая разборка произошла 10 марта 2016 года в селе Чесма.

Двое мужчин, изрядно подпив, вломились в квартиру к 28-летнему знакомому, с которым у них ранее не сложились отношения. С порога незваные гости набросились на хозяина с кулаками и начали пинать его по голове и телу.

Затем приятели изрезали избитого мужчину ножами, найденными в квартире, после чего ампутировали ему некоторые части тела. От полученных травм пострадавший скончался.

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В судебном заседании подсудимые вину не признали, заявив, что лишь избили знакомого, а к ножам не прикасались. Однако после представления неопровержимых доказательств их причастности к преступлению, раскаялись в содеянном, согласились с предъявленным обвинением, но от дачи показаний отказались.

Одного из убийц суд приговорил к 18 годам 7 месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 5 тысяч рублей. Второй обвиняемый проведет в колонии строгого режима ближайшие 20 лет. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года после выхода из тюрьмы.

В пользу матери убитого южноуральца суд взыскал с подсудимых по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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