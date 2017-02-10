На Южном Урале обувь для инвалидов купили с серьезными нарушениями

Публикации за 10.02.17

УФАС нашло нарушения в аукционе на 6 миллионов рублей на покупку ортопедической обуви для южноуральских инвалидов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, проверку провели после того, как в ведомство обратился южноуралец, рассказав, что полученная им у заказчика обувь не соответствовала ряду параметров, обусловленных его физическим состоянием.

Аукцион на изготовление в 2016 году ортопедической обуви для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с начальной ценой контракта 6 миллионов рублей проводило Челябинское региональное отделение фонда социального страхования России.

Антимонопольная служба установила, что заказчик в описании объекта закупки не указал сведения о количестве необходимой при определенном заболевании и сезоне обуви, специальных деталях и подошве, конструктивных особенностях изделия. Результатом такого описания и могла стать поставка обуви, впоследствии не подошедшей инвалидам.

При этом, по имеющейся у ведомства информации, предоставленная одному из южноуральцев обувь была выдана ему путем подбора. Между тем, действующие ГОСТ и ТУ четко указывают, что сложная ортопедическая обувь, которая и была необходима жителю области, должна иметь только индивидуальные параметры изготовления с подобранной согласно произведенным меркам и обчерку стопы колодкам.

Кроме того, от достоверного и полного описания объекта закупки зависит и формирование начальной цены контракта и, соответственно, эффективное расходование бюджетных средств, отметили антимонопольщики.

Претензии у Челябинского УФАС имеются и к установлению заказчиком ограничения относительно возможного участия в аукционе только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В Челябинске существуют только 2 предприятия, выпускающие ортопедическую обувь: ООО «Орто-мед» и ФГУП «Протезно-ортопедическое предприятие». При этом ООО «Орто-мед» специализируется на пошиве детской ортопедической обуви, а ФГУП «Протезно-ортопедическое предприятие» – не является субъектом малого предпринимательства. В результате единственная заявка была подана от ООО «Протезно-ортопедический центр», которое по просьбе ФГУП «Протезно-ортопедическое предприятие» заключило с ним договор субподряда для участия предприятия в закупках таким посредническим путем.

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Также Челябинское УФАС России указало заказчику на отсутствие четких требований к перечню документов, которые поставщик должен представить на этапе приемки товара, что могло привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению контракта. Фактически приемка и проверка обуви заказчиком была проведена спустя месяц после получения гражданином обуви.

В итоге антимонопольное ведомство признало Челябинское региональное отделение фонда социального страхования России нарушившим закон о контрактной системе.

Однако проверка действий заказчика при проведении аукциона еще не закончена. Челябинское УФАС направило заявление южноуральца в Управление Федерального казначейства по Челябинской области для рассмотрения изложенных в нем вопросов, касающихся проведенного аукциона и эффективного расходования бюджетных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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