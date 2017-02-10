Самая холодная ночь февраля: южноуральцам не рекомендуют дальние поездки

Публикации за 10.02.17

МЧС просит жителей Челябинской области воздержаться от дальних поездок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, комплекс неблагоприятных метеоявлений сохраняется на территории Сибири и Урала. Сотрудники МЧС России призывают население не пренебрегать прогнозами синоптиков и рекомендациями специалистов по безопасности жизнедеятельности. «Воздержитесь от дальних поездок!» – настоятельно рекомендуют в ведомстве.

По информации Челябинского ЦГМС, ночь с 10 на 11 февраля станет самой холодной ночью месяца. Столбик термометра опустится до -28, -33 градусов, в горах и низинах – до -35, -40. В субботу днем ожидается 16-21 градус ниже нуля, в низинах до -25.

Не отступит мороз и в ночь с субботы на воскресенье. По области синоптики обещают -26, -31, в горах и низинах до -35. Днем столбик термометра устремится к отметкам 11-16 градусов ниже нуля, в горах и низинах – до -20.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В Челябинске в предстоящую ночь ожидается -31, -33, днем – 19-21 градус мороза. В ночь на воскресенье синоптики обещают -29, -31. Днем – 14-16 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.17

На Южном Урале обувь для инвалидов купили с серьезными нарушениями. / Южноуральцы, заживо расчленившие знакомого, получили 38,5 лет «строгача». / «Видимо, не до всех дошло»: управляющие компании Челябинской области выставили жителям завышенные счета за ОДН «по ошибке» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»