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Челябинск

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Публикации за 10.02.17

Самая холодная ночь февраля: южноуральцам не рекомендуют дальние поездки

Самая холодная ночь февраля: южноуральцам не рекомендуют дальние поездки

МЧС просит жителей Челябинской области воздержаться от дальних поездок.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, комплекс неблагоприятных метеоявлений сохраняется на территории Сибири и Урала. Сотрудники МЧС России призывают население не пренебрегать прогнозами синоптиков и рекомендациями специалистов по безопасности жизнедеятельности. «Воздержитесь от дальних поездок!» – настоятельно рекомендуют в ведомстве.

По информации Челябинского ЦГМС, ночь с 10 на 11 февраля станет самой холодной ночью месяца. Столбик термометра опустится до -28, -33 градусов, в горах и низинах – до -35, -40. В субботу днем ожидается 16-21 градус ниже нуля, в низинах до -25.

Не отступит мороз и в ночь с субботы на воскресенье. По области синоптики обещают -26, -31, в горах и низинах до -35. Днем столбик термометра устремится к отметкам 11-16 градусов ниже нуля, в горах и низинах – до -20.

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В Челябинске в предстоящую ночь ожидается -31, -33, днем – 19-21 градус мороза. В ночь на воскресенье синоптики обещают -29, -31. Днем – 14-16 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.17

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