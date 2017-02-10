Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)

Публикации за 10.02.17

В Челябинске прошел фестиваль «РобоФест-Урал 2017».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соревнованиях приняли участие 220 команд из Челябинской области, а также из Екатеринбурга и Перми.

Состязания проходили в категориях «RoboStart» – для тех, кто только начал заниматься робототехникой, и «РобоКарусель» для более опытных (победители в этой категории смогут получить льготы при поступлении в вузы на технические специальности).

В этом году победители и призеры регионального этапа «РобоФест-Урал 2017» впервые отправятся на учебно-тренировочные сборы в лагерь на озеро Тургояк. Там они будут тренироваться перед всероссийской робототехнической олимпиадой.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 10.02.17

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