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Челябинск

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Публикации за 10.02.17

Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)

Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)

В Челябинске прошел фестиваль «РобоФест-Урал 2017».

Новый День: Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , в соревнованиях приняли участие 220 команд из Челябинской области, а также из Екатеринбурга и Перми.

Новый День: Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)

Состязания проходили в категориях «RoboStart» – для тех, кто только начал заниматься робототехникой, и «РобоКарусель» для более опытных (победители в этой категории смогут получить льготы при поступлении в вузы на технические специальности).

Новый День: Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)

В этом году победители и призеры регионального этапа «РобоФест-Урал 2017» впервые отправятся на учебно-тренировочные сборы в лагерь на озеро Тургояк. Там они будут тренироваться перед всероссийской робототехнической олимпиадой.

Новый День: Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)
Новый День: Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)
Новый День: Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)
Новый День: Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)
Новый День: Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)
Новый День: Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 10.02.17

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