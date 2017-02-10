Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО)

В Челябинске прошел фестиваль «РобоФест-Урал 2017».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соревнованиях приняли участие 220 команд из Челябинской области, а также из Екатеринбурга и Перми.
Состязания проходили в категориях «RoboStart» – для тех, кто только начал заниматься робототехникой, и «РобоКарусель» для более опытных (победители в этой категории смогут получить льготы при поступлении в вузы на технические специальности).
В этом году победители и призеры регионального этапа «РобоФест-Урал 2017» впервые отправятся на учебно-тренировочные сборы в лагерь на озеро Тургояк. Там они будут тренироваться перед всероссийской робототехнической олимпиадой.
Челябинск, Евгений Полак
Челябинск. Другие новости 10.02.17
Самая холодная ночь февраля: южноуральцам не рекомендуют дальние поездки. / На Южном Урале обувь для инвалидов купили с серьезными нарушениями. / Южноуральцы, заживо расчленившие знакомого, получили 38,5 лет «строгача». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»