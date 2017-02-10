В Челябинской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом, есть погибшие

Публикации за 10.02.17

На Южном Урале пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.

Как сообщили РИА «Новый День» , авария произошла сегодня в 13:32 (по московскому времени) на нерегулируемом железнодорожном переезде рядом со станцией 198 километр недалеко от поселков Бигарды и Бажикаево (участка Аргаяш – Ишалино). Водитель автомобиля КАМАЗ выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом №390 Новый Уренгой ­– Челябинск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Водитель автомобиля погиб. В поезде пострадавших нет, заявили в ЮУЖД. Поезда №390 пока стоит на месте происшествия. Ориентировочное время прибытия в Челябинск 16 часов 15 минут (мск). .

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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