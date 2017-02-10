Экс-омбудсмен Челябинской области стал фигурантом уголовного дела

Публикации за 10.02.17

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, Алексей Севастьянов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность руководителем регионального отделения партии «Родина».

По версии следствия, в 2016 году г-н Севастьянов, зная об отсутствии необходимых средств на счетах регионального отделения организации, и нарушая требования нормативных документов о необходимости согласования гражданско-правовых договоров на сумму более 100 тысяч рублей, единолично принял решение о заключении договоров по изготовлению и размещению рекламных материалов на сумму свыше 5 миллионов рублей.

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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