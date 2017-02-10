Махинации с газом, срыв отопительного сезона, аварийный жилфонд: в Челябинской области за год выявлено свыше 3,5 тысяч нарушений в сфере ЖКХ

Публикации за 10.02.17

Южноуральская прокуратура выявила 3 тысячи 681 нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, многочисленные нарушения связаны с непогашенными задолженностями коммунальщиков перед ресурсоснабжающими организациями, несоблюдением прав граждан на получение жилищно-коммунальных услуг, особенно в отопительный период.

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По материалам прокурорской проверки в отношении теплоснабжающей организации Саткинского района возбуждено уголовное дело по факту кражи 40 миллионов рублей, полученных от потребителей за отпущенное тепло. При этом компания имеет просроченную задолженность перед поставщиками газа.

При осуществлении коммунального надзора в органах местного самоуправления выявлены факты несоответствия либо отсутствия утвержденных схем тепло- и водоснабжения. Чиновников уличили в несвоевременном получении паспортов готовности к новому отопительному периоду, незаконном установлении платы за содержание и ремонт многоквартирных домов, уклонении от проведения конкурсов по отбору управляющих компаний и нежелании оформлять в муниципальную собственность бесхозные сети.

В свою очередь, сами управляющие компании не уделяют достаточного внимания содержанию внутридомового газового и лифтового оборудования, грубо нарушают законы при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и уклоняются от заключения договоров с поставщиками ресурсов.

Всего по итогам проверок возбуждено 11 уголовных дел.

Челябинск, Юлия Димова

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