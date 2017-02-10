NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 10.02.17

Махинации с газом, срыв отопительного сезона, аварийный жилфонд: в Челябинской области за год выявлено свыше 3,5 тысяч нарушений в сфере ЖКХ

Махинации с газом, срыв отопительного сезона, аварийный жилфонд: в Челябинской области за год выявлено свыше 3,5 тысяч нарушений в сфере ЖКХ

Южноуральская прокуратура выявила 3 тысячи 681 нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили агентству в пресс-службе надзорного ведомства, многочисленные нарушения связаны с непогашенными задолженностями коммунальщиков перед ресурсоснабжающими организациями, несоблюдением прав граждан на получение жилищно-коммунальных услуг, особенно в отопительный период.

«Новый День – Челябинск» , и

По материалам прокурорской проверки в отношении теплоснабжающей организации Саткинского района возбуждено уголовное дело по факту кражи 40 миллионов рублей, полученных от потребителей за отпущенное тепло. При этом компания имеет просроченную задолженность перед поставщиками газа.

При осуществлении коммунального надзора в органах местного самоуправления выявлены факты несоответствия либо отсутствия утвержденных схем тепло- и водоснабжения. Чиновников уличили в несвоевременном получении паспортов готовности к новому отопительному периоду, незаконном установлении платы за содержание и ремонт многоквартирных домов, уклонении от проведения конкурсов по отбору управляющих компаний и нежелании оформлять в муниципальную собственность бесхозные сети.

В свою очередь, сами управляющие компании не уделяют достаточного внимания содержанию внутридомового газового и лифтового оборудования, грубо нарушают законы при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и уклоняются от заключения договоров с поставщиками ресурсов.

Всего по итогам проверок возбуждено 11 уголовных дел.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.02.17

Экс-омбудсмен Челябинской области стал фигурантом уголовного дела. / В Челябинской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом, есть погибшие. / Властелин на батарейках: в Челябинске собрались конструкторы будущего (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter